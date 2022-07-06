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В Бундестаге требуют предоставить Украине 200 БТР, - Spiegel

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Берлин, Среда 06 июля 2022 15:34
В Бундестаге требуют предоставить Украине 200 БТР, - Spiegel Фото: В Бундестаге требуют предоставить Украине 200 БТР (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Немецкая парламентская группа ХДС/ХСС хочет, чтобы Бундестаг принял решение о краткосрочной поставке 200 транспортных танков типа "Фукс" в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

В ходатайстве парламентской группы, с которым ознакомилось издание, говорится о резолюции по поставках тяжелого вооружения Украине, которая была принята совместно со светофорной коалицией в Бундестаге в конце апреля.

"Для украинской армии это вопрос быстрой отправки надежных материалов, которые могут быть использованы непосредственно на линии фронта. Такой материал находится на вооружении Бундесвера и должен быть изъят из использования Бундесвером: бронированная транспортная машина "Фукс"", - говорится в предложении.

Генеральный инспектор Эберхард Цорн заявил, что не видит возможности для такой военной помощи Украине.

У Бундесвера есть 825 транспортных танков "Фукс", но в разных модификациях:

  • радарные носители,
  • танки радиопомех,
  • носители личного состава,
  • бронированные разведывательные машины NBC
  • медицинские варианты, и это лишь некоторые из них.

"Нам нужны эти машины. Я не вижу никакой возможности отказаться от этих автомобилей или их части в настоящее время", - заявил Цорн.

Отметим, бронетранспортер "Фукс" был разработан в 1970-х годах фирмой "Тиссен-Хеншель" и принят на вооружение Бундесвера в 1979 году. БТР имеет несущий сварной корпус, обеспечивающий противопульную защиту и защиту от мелких осколков.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что передача Украине обещанного Германией тяжелого вооружения затягивается из-за якобы недопонимания между правительствами стран.

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