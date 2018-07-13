Резниченко: Центр матери и ребенка им. Руднева станет уникальным медучреждением Днепропетровской области

В центре будет новейшее медицинское оборудование и дружественное пространство

Глава Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА) Валентин Резниченко сообщил, что в текущем году будет завершена реконструкция Центра матери и ребенка им. Руднева в Днепре, а уже сейчас хирургический корпус Центра получил современный ангиограф, используемый для операций на сосудах и головном мозге. Об этом говорится в сообщении пресс-служба ОГА.

До сих пор подобные операции детям Днепропетровской области можно было сделать лишь в Киеве.

По словам Резниченко, покупка оборудования и реконструкция медицинских учреждений проводится за счет областного бюджета.

"Вывести медицину на новый уровень - такую задачу ставит президент Украины Петр Порошенко. Чтобы воплотить их в жизнь, мы ежегодно открываем по одной обновленной областной больнице. Один из примеров - хирургический корпус днепровского Центра матери и ребенка им. Руднева. Мы строим его "с нуля". Параллельно мы покупаем оборудование", - сказал глава ОГА.

Операционный блок строится по европейским стандартам, здесь предусмотрено антибактериальное покрытие стен и системы стерильного воздуха. Также в строящемся сейчас Хирургическом корпусе будут кардиохирургия, отделение головы и шеи, пластическая хирургия.

Резниченко также отметил, что новое хирургическое отделение сможет увеличить количество операций в 3,5 раза - до 7 000 в год. Кроме этого, здесь будут расположены современные рентген-кабинет, кабинет томографии, палаты, операционный блок с четырьмя операционными, зал лечебной физкультуры, массажные кабинеты, а также единственный в области бассейн для детей с асфиксией.

"Все объекты, которые мы строим или реконструируем - это комфортные дружелюбные пространства", - подчеркнул Резниченко.

В настоящее время строители завершают отделку фасада и ведут внутренние работы.

Как сообщалось ранее, реконструированный педиатрический корпус Центра матери и ребенка им. Руднева в прошлом году открыл президент Петр Порошенко. "Это совместный проект государства и региона. Это результат моей программы децентрализации власти, когда громада сама определяет свои приоритеты и направляет туда деньги", - сказал президент.