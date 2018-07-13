Резніченко: Центр матері та дитини ім. Руднєва стане унікальною медустановою Дніпропетровсько0ї області

У центрі буде новітнє медичне обладнання та дружній простір

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації (ОДА) Валентин Резніченко повідомив, що в поточному році буде завершена реконструкція Центру матері та дитини ім. Руднєва в Дніпрі, а вже зараз хірургічний корпус Центру отримав сучасний ангіограф, який використовується для операцій на судинах і головному мозку. Про це йдеться в повідомленні прес-служба ОДА.

Досі подібні операції дітям Дніпропетровської області можна було зробити лише в Києві.

За словами Резніченка, придбання обладнання та реконструкція медичних установ проводиться за рахунок обласного бюджету.

"Вивести медицину на новий рівень - таке завдання ставить президент України Петро Порошенко. Щоб втілити їх в життя, ми щороку відкриваємо по одній оновленій обласній лікарні. Один з прикладів - хірургічний корпус дніпровського Центру матері та дитини ім. Руднєва. Ми будуємо його "з нуля". Паралельно ми купуємо обладнання", - сказав глава ОДА.

Операційний блок будується за європейськими стандартами, тут передбачено антибактеріальне покриття стін і системи стерильного повітря. Також в споруджуваному зараз Хірургічному корпусі будуть кардіохірургія, відділення голови та шиї, пластична хірургія.

Резніченко також зазначив, що нове хірургічне відділення зможе збільшити кількість операцій в 3,5 рази - до 7 000 в рік. Крім цього, тут будуть розташовані сучасні рентген-кабінет, кабінет томографії, палати, операційний блок з чотирма операційними, зал лікувальної фізкультури, масажні кабінети, а також єдиний в області басейн для дітей з асфіксією. "Всі об'єкти, які ми будуємо або реконструюємо - це комфортні доброзичливі простору", - підкреслив Резніченко.

В даний час будівельники завершують обробку фасаду і ведуть внутрішні роботи.

Як повідомлялося раніше, реконструйований педіатричний корпус Центру матері та дитини ім. Руднєва в минулому році відкрив президент Петро Порошенко. "Це спільний проект держави і регіону. Це результат моєї програми децентралізації влади, коли громада сама визначає свої пріоритети і направляє туди гроші", - сказав президент.