Резкое снижение: что происходит с курсом доллара 7 июля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел после резкого роста

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 27,08 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 30,57 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,81 (26,91 - 6 июля), продажи - 27,08 (27,20 - 6 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,01 (30,05 - 6 июля), продажи - 30,57 (30,62 - 6 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,43 - 6 июля), продажи 3,82 (3,84 - 6 июля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 7 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,96 гривен за доллар, курс в покупке до 26,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 30,41 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 7 июля справочный курс на уровне 26,93 грн/доллар, снизив его по сравнению с 6 июля (27,17 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,85 - 26,10 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, курс доллара начал снижаться в пятницу, 3 июля, благодаря интервенциям НБУ.

Аналитики прогнозируют, что на этой неделе курс доллара может продолжить рост до 27,50 гривен за доллар.

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Автор: Александр Белоус