Різке зниження: що відбувається з курсом долара 7 липня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав після різкого зростання

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 27,08 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 30,57 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,81 (26,91 - 6 липня), продажу - 27,08 (27,20 - 6 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,01 (30,05 - 6 липня), продажу - 30,57 (30,62 - 6 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,43 - 6 липня), продажу 3,82 (3,84 - 6 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 7 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,96 гривень за долар, курс купівлі до 26,93 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 30,41 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 7 липня довідковий курс на рівні 26,93 грн/долар, знизивши його порівняно з 6 липня (27,17 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,85 - 26,10 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, курс долара почав знижуватися у п'ятницю, 3 липня, завдяки інтервенціям НБУ.

Аналітики прогнозують, що на цій тижня курс долара може продовжити зростання до 27,50 гривень за долар.

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Автор: Олександр Білоус