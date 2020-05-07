Резкое снижение: что происходит с курсом доллара 7 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 27,07 гривен за доллар, курс евро снизился на 18 копеек до 29,22 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,79 (26,86 - 6 мая), продажи - 27,07 (27,12 - 6 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,73 (28,89 - 6 мая), продажи - 29,22 (29,40 - 6 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,20 - 6 мая), продажи 3,67 (3,69 - 6 мая) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 7 мая межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,86 гривен за доллар, курс в покупке до 26,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 29,02 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 7 мая справочный курс на уровне 26,82 грн/доллар, снизив его по сравнению с 6 мая (26,95 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,80 - 27,00 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Отметим, размер международных резервов Украины в течение апреля 2020 года увеличился на 3,1% (на 771,24 млн долларов) и на 1 мая составил 25 694,99 млн долларов.

Аналитики считают, что анонсированный правительством Украины выход из карантина не повлияет на курс гривны к доллару. Как сообщил РБК-Украина, Вадим Иосуб, аналитик Альпари, основными драйверами для рынка будет транш МВФ и активность Минфина на аукционах ОВГЗ.