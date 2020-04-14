Резкое похолодание и снег с дождем: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 14 апреля резко ухудшится, накроют дожди, а температура воздуха будет колебаться от +5 до +18. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе сегодня существенно похолодает и дождь со снегом, температура воздуха днем составит +5+9, ночью +3+5. В северных областях тоже дожди, но немного теплее, днем +6+9, а ночью +4+6. В центральных областях тепло, но с осадками, днем +10+17, а ночью +5+7. На востоке страны сухо, днем +14+17, а ночью +3+5. На юге страны тепло и без осадков, днем +16+18, а ночью +5+7.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня дожди со снегом и холодно. Днем +4+6 и ночью так же.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине сильно испортится - в страну придет сильное похолодание. Температура резко снизится - после +20 градусов похолодает до +4+6, будет идти дождь с мокрым снегом. Сильный дождь с мокрым снегом завтра на Севере и Западе, а в других регионах (кроме Востока) - дождь. Ветер порывистый - от 7 до 12 метров в секунду.