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До +22 тепла и дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     13.04.2020 - 08:20
До +22 тепла и дожди на западе: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине сегодня значительно потеплеет, морозы ночью останутся на востоке и севере страны

Погода в Украине в понедельник, 13 апреля, будет дождливой лишь на западе, температура воздуха днем поднимется до +22 тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе страны температура воздуха будет колебаться в районе +18+22 тепла, а ночью опустится до +3+6 градусов.

На севере и в центре будет от +17 до +22 днем и от -1 до +5 ночью. Заморозки ночью возможны в северных областях. Также ожидается дождь в Житомирской области.

В восточных и южных областях температурный диапазон будет шире - от +13 до +20 днем, а ночью, за исключением Крыма, Одесской и Николаевской области, ожидается мороз от -1 до -3 градусов.

Осадков на большей части территории страны не ожидается. Ветер по всей стране от 7 до 12 метров за секунду.

До +22 тепла и дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине на 13 апреля (meteo.gov.ru)

Прогноз погоды в Киеве и области

В столице сегодня переменная облачность. Днем от +18 до +20, а ночью температура может опуститься до +3 градусов. В остальной области температурные значения подобные.

До +22 тепла и дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве и области на 13 апреля (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни ожидается нестабильная и теплые дни будут чередоваться с резким похолоданием и дождями.

Также РБК-Украина писало, что Украину в ближайшие дни накроют сильные заморозки, которые в воздухе и на поверхности почвы достигнут -5 градусов.

Украину в ближайшие дни накроют сильные заморозки В Украину идут сильные заморозки
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