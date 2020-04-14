Різке похолодання і сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 14 квітня різко погіршиться, накриють дощі, а температура повітря коливатиметься від +5 до +18. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході сьогодні суттєво похолодає і дощ зі снігом, температура повітря вдень складе +5+9, вночі +3+5. У північних областях теж дощі, але трохи тепліше, вдень +6+9, а вночі +4+6. У центральних областях тепло, але з опадами, вдень +10+17, а вночі +5+7. На сході країни сухо, вдень +14+17, а вночі +3+5. На півдні країни тепло і без опадів, вдень +16+18, а вночі +5+7.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні дощі зі снігом і холодно. Вдень +4+6 і вночі так само.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що погода в Україні сильно зіпсується - в країну прийде сильне похолодання. Температура різко знизиться - після +20 градусів похолодає до +4+6, буде йти дощ з мокрим снігом. Сильний дощ з мокрим снігом завтра на Півночі і Заході, а в інших регіонах (крім Сходу) - дощ. Вітер поривчастий - від 7 до 12 метрів в секунду.