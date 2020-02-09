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Резкое похолодание и морозы до -16: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Новости » Общество     09.02.2020 - 09:10
Резкое похолодание и морозы до -16: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в восточных областях и Карпатах ночью -11-16

Погода в Украине 9 февраля улучшится, снега и дожди прекращаются, но идут сильные морозы и похолодание. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня в восточных областях и Карпатах ночью -11-16.

"По данным Укргидрометцентра, 9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до -7-13, днем до -1-6; в восточных областях и Карпатах ночью -11-16, днем -5-10", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что по состоянию на 6 утра без существенных осадков. Средняя температура воздуха в восточных и южных областях -9-12; в северных, центральных и западных областях -2-9.

Покрытие на дорогах государственного значения в Запорожской области местами заснеженное, в Одесской области местами гололедица, в Донецкой области местами переметы; на остальной территории сухое.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах в связи с ухудшением погодных условий ожидается значительная лавинная опасность. В частности, угроза схода лавин сохраняется в трех областях: Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской.

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