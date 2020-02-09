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Різке похолодання та морози до -16: синоптики попередили про погіршення погоди

Новини » Суспільство     09.02.2020 - 09:10
Різке похолодання та морози до -16: синоптики попередили про погіршення погоди
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні у східних областях та Карпатах вночі -11-16

Погода в Україні 9 лютого покращиться, сніги і дощі припиняються, але йдуть сильні морози та похолодання. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Зазначається, що сьогодні у східних областях та Карпатах вночі -11-16.

"За даними УкрГідрометцентру, 9 лютого послаблення та припинення опадів і явищ; зниження температури вночі до -7-13, вдень до -1-6; у східних областях та Карпатах вночі -11-16, вдень -5-10", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі "Укравтодору" повідомили, що станом на 6 ранку без істотних опадів. Середня температура повітря у східних та південних областях -9-12; у північних, центральних та західних областях -2-9.

Покриття на дорогах державного значення у Запорізькій області місцями засніжене, у Одеській області місцями ожеледиця, у Донецькій області місцями перемети; на іншій території сухе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Карпатах у зв'язку з погіршенням погодних умов очікується значна лавинна небезпека. Зокрема, загроза сходження лавин зберігається в трьох областях: Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської.

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