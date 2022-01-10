Резкое похолодание. В Киеве ударят морозы до -15: когда именно

В Киеве синоптики прогнозируют резкое похолодание. Ожидается, что ночью морозы ударят до -15.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"После снегопадов в столице ожидается резкое снижение температуры. Ночью отметки термометров будут достигать -15°C", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что дорожники продолжают расчищать город от снега. Указано, что основные работы они выполнили ночью.
"С вечера на дорогах, мостах и тротуарах работает 345 единиц спецтехники. Среди них 121 единица - для очистки тротуаров и велодорожек", - добавляют в сообщении.
По данным Укргидрометцентра, в столице в течение дня ожидается облачная погода, однако без существенных осадков. Днем столбики термометра будут колебаться в пределах -1 -3 градусов.
Напомним, с воскресенья, 9 января, в Киеве ограничивают въезд грузовиков из-за ухудшения погоды.
Добавим, сегодня погода в Украине будет облачной, а на востоке будут отмечаться осадки в виде дождя со снегом. На Западе станет прохладнее.