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Різке похолодання. В Києві вдарять морози до -15: коли саме

Автор: Марія Кучерявець

У Києві синоптики прогнозують різке похолодання. Очікується, що вночі морози вдарять до -15.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Після снігопадів у столиці очікується різке зниження температури. Вночі позначки термометрів сягатимуть -15°C", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що дорожники продовжують розчищати місто від снігу. Вказано, що основні роботи вони виконали уночі.

"З вечора на дорогах, мостах і тротуарах працює 345 одиниць спецтехніки. Серед них 121 одиниця - для очищування тротуарів і велодоріжок", - додають у повідомленні.

Погода сьогодні в Києві

За даними Укргідрометцентру, у столиці протягом дня очікується хмарна погода, однак без істотних опадів. Вдень стовпчики термометра коливатимуться в межах -1 -3 градуси.

Нагадаємо, з неділі, 9 січня, в Києві обмежують в'їзд вантажівок через погіршення погоди.

Додамо, сьогодні погода в Україні буде хмарною, а на сході відзначатимуться опади у вигляді дощу зі снігом. На заході стане прохолодніше.

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