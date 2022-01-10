Різке похолодання. В Києві вдарять морози до -15: коли саме

У Києві синоптики прогнозують різке похолодання. Очікується, що вночі морози вдарять до -15.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
"Після снігопадів у столиці очікується різке зниження температури. Вночі позначки термометрів сягатимуть -15°C", - йдеться в повідомленні.
При цьому уточнюється, що дорожники продовжують розчищати місто від снігу. Вказано, що основні роботи вони виконали уночі.
"З вечора на дорогах, мостах і тротуарах працює 345 одиниць спецтехніки. Серед них 121 одиниця - для очищування тротуарів і велодоріжок", - додають у повідомленні.
За даними Укргідрометцентру, у столиці протягом дня очікується хмарна погода, однак без істотних опадів. Вдень стовпчики термометра коливатимуться в межах -1 -3 градуси.
Нагадаємо, з неділі, 9 січня, в Києві обмежують в'їзд вантажівок через погіршення погоди.
Додамо, сьогодні погода в Україні буде хмарною, а на сході відзначатимуться опади у вигляді дощу зі снігом. На заході стане прохолодніше.