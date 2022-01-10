Різке похолодання. В Києві вдарять морози до -15: коли саме

"Після снігопадів у столиці очікується різке зниження температури. Вночі позначки термометрів сягатимуть -15°C", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що дорожники продовжують розчищати місто від снігу. Вказано, що основні роботи вони виконали уночі.

"З вечора на дорогах, мостах і тротуарах працює 345 одиниць спецтехніки. Серед них 121 одиниця - для очищування тротуарів і велодоріжок", - додають у повідомленні.

Погода сьогодні в Києві

За даними Укргідрометцентру, у столиці протягом дня очікується хмарна погода, однак без істотних опадів. Вдень стовпчики термометра коливатимуться в межах -1 -3 градуси.