Снегопады ушли, но пришли морозы до -19. В Украине еще сильнее похолодало

В Украине резко похолодало до -19 в восточных областях, в центральных области - до -17. Снегопады отошли.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Укргидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Сегодня во всех областях будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха составит:

на западе днем -3-6, а ночью -8-17,

на севере днем -6-10, а ночью -14-16,

на востоке днем -7-10, а ночью -14-19,

на юге днем -2-5, а ночью -8-11,

в центре днем -5-7, а ночью -13-17.

Прогноз в Киеве

В Киеве также отойдут снегопады. Температура воздуха днем составит -7-9, а ночью -14-16.