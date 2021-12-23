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Снегопады ушли, но пришли морозы до -19. В Украине еще сильнее похолодало

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 06:00
Снегопады ушли, но пришли морозы до -19. В Украине еще сильнее похолодало Фото: в Украине похолодало еще сильнее (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине резко похолодало до -19 в восточных областях, в центральных области - до -17. Снегопады отошли.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Снегопады ушли, но пришли морозы до -19. В Украине еще сильнее похолодало

Прогноз во всех областях

Сегодня во всех областях будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха составит:

  • на западе днем -3-6, а ночью -8-17,
  • на севере днем -6-10, а ночью -14-16,
  • на востоке днем -7-10, а ночью -14-19,
  • на юге днем -2-5, а ночью -8-11,
  • в центре днем -5-7, а ночью -13-17.

Прогноз в Киеве

В Киеве также отойдут снегопады. Температура воздуха днем составит -7-9, а ночью -14-16.

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