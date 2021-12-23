Снегопады ушли, но пришли морозы до -19. В Украине еще сильнее похолодало
Фото: в Украине похолодало еще сильнее (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине резко похолодало до -19 в восточных областях, в центральных области - до -17. Снегопады отошли.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня во всех областях будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха составит:
- на западе днем -3-6, а ночью -8-17,
- на севере днем -6-10, а ночью -14-16,
- на востоке днем -7-10, а ночью -14-19,
- на юге днем -2-5, а ночью -8-11,
- в центре днем -5-7, а ночью -13-17.
Прогноз в Киеве
В Киеве также отойдут снегопады. Температура воздуха днем составит -7-9, а ночью -14-16.