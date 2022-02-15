Резкое изменение температуры и местами дождь: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 15 февраля по всей территории Украины днем погода будет ясной и без осадков. Однако в западных областях пройдет небольшой дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков, лишь днем на Закарпатье небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег. В северо-восточной части и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от -4 до -6 мороза, днем так же, но со знаком плюс.
Напомним, в Черкассах синоптики зафиксировали температурный рекорд.