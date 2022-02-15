Різка зміна температури та місцями дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 15 лютого по всій території України вдень погода буде ясною та без опадів. Однак у західних областях пройде невеликий дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише вдень на Закарпатті невеликий дощ, в Карпатах мокрий сніг. У північно-східній частині та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 м/с.
Температура повітря становитиме:
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від -4 до -6 морозу, а вдень так само, але зі знаком плюс.
Нагадаємо, в Черкасах синоптики зафіксували температурний рекорд.