RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Різка зміна температури та місцями дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 15 лютого по всій території України вдень погода буде ясною та без опадів. Однак у західних областях пройде невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише вдень на Закарпатті невеликий дощ, в Карпатах мокрий сніг. У північно-східній частині та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • у західних областях вдень +5 +9, вночі -2 -6 градуси;
  • на півночі країни +2 +7 градусів вдень, вночі -4 -8;
  • у східних областях вдень +4 +7, а вночі -10 -12 градусів;
  • на півдні країни +5 +8 градусів вдень, вночі -1 -6;
  • у центральних областях +4 +7 вдень, а вночі від -4 -6 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від -4 до -6 морозу, а вдень так само, але зі знаком плюс.

Нагадаємо, в Черкасах синоптики зафіксували температурний рекорд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні