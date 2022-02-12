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В Черкассах зафиксировали температурный рекорд

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Черкассы, Суббота 12 февраля 2022 11:20
В Черкассах зафиксировали температурный рекорд Фото: в Черкассах зафиксировали температурный рекорд (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики зафиксировали температурный рекорд в Черкассах. 11 ферваля в городе было +10,5.

Об этом заявил директор Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу.

"Атлантика устанавливает новые теплые рекорды. 11 февраля в Черкассах установлен новый рекорд максимальной температуры воздуха за все время наблюдений для этого дня. Термометры показали +10,5. Это на 1,4 градуса выше предыдущего рекорда +9,1, который был в 2020 году", - написал метеоролог.

В январе в Черкассах синоптики зафиксировали рекордные порывы ветра для этого месяца - 25 метров в секунду.

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение, в областях сильные порывы ветра.

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