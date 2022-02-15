Резкое изменение температуры и местами дождь: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 15 февраля по всей территории Украины днем погода будет ясной и без осадков. Однако в западных областях пройдет небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков, лишь днем на Закарпатье небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег. В северо-восточной части и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в западных областях днем +5 +9, ночью -2 -6 градуса;

на севере страны +2 +7 градусов днем, ночью -4 -8;

в восточных областях днем +4 +7, а ночью -10 -12 градусов;

на юге страны +5 +8 градусов днем, ночью -1 -6;

в центральных областях +4 +7 днем, а ночью от -4 -6 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от -4 до -6 мороза, днем так же, но со знаком плюс.