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Резкое изменение температуры и местами дождь: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Вторник 15 февраля 2022 06:00
Резкое изменение температуры и местами дождь: какой будет погода в Украине сегодня Фото: погода в Украине будет преимущественно без осадков, но с резкими колебаниями температур (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 15 февраля по всей территории Украины днем погода будет ясной и без осадков. Однако в западных областях пройдет небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков, лишь днем на Закарпатье небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег. В северо-восточной части и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в западных областях днем +5 +9, ночью -2 -6 градуса;
  • на севере страны +2 +7 градусов днем, ночью -4 -8;
  • в восточных областях днем +4 +7, а ночью -10 -12 градусов;
  • на юге страны +5 +8 градусов днем, ночью -1 -6;
  • в центральных областях +4 +7 днем, а ночью от -4 -6 градусов.

Резкое изменение температуры и местами дождь: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от -4 до -6 мороза, днем так же, но со знаком плюс.

Резкое изменение температуры и местами дождь: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, в Черкассах синоптики зафиксировали температурный рекорд.

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