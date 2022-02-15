Різка зміна температури та місцями дощ: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: погода в Україні буде переважно без опадів, але з різкими коливаннями температур (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 15 лютого по всій території України вдень погода буде ясною та без опадів. Однак у західних областях пройде невеликий дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише вдень на Закарпатті невеликий дощ, в Карпатах мокрий сніг. У північно-східній частині та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 м/с.
Температура повітря становитиме:
- у західних областях вдень +5 +9, вночі -2 -6 градуси;
- на півночі країни +2 +7 градусів вдень, вночі -4 -8;
- у східних областях вдень +4 +7, а вночі -10 -12 градусів;
- на півдні країни +5 +8 градусів вдень, вночі -1 -6;
- у центральних областях +4 +7 вдень, а вночі від -4 -6 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від -4 до -6 морозу, а вдень так само, але зі знаком плюс.
Нагадаємо, в Черкасах синоптики зафіксували температурний рекорд.