Різка зміна температури та місцями дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 15 лютого по всій території України вдень погода буде ясною та без опадів. Однак у західних областях пройде невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише вдень на Закарпатті невеликий дощ, в Карпатах мокрий сніг. У північно-східній частині та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

у західних областях вдень +5 +9, вночі -2 -6 градуси;

на півночі країни +2 +7 градусів вдень, вночі -4 -8;

у східних областях вдень +4 +7, а вночі -10 -12 градусів;

на півдні країни +5 +8 градусів вдень, вночі -1 -6;

у центральних областях +4 +7 вдень, а вночі від -4 -6 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від -4 до -6 морозу, а вдень так само, але зі знаком плюс.