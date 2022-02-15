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Різка зміна температури та місцями дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Вівторок 15 лютого 2022 06:00
Різка зміна температури та місцями дощ: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: погода в Україні буде переважно без опадів, але з різкими коливаннями температур (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 15 лютого по всій території України вдень погода буде ясною та без опадів. Однак у західних областях пройде невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише вдень на Закарпатті невеликий дощ, в Карпатах мокрий сніг. У північно-східній частині та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • у західних областях вдень +5 +9, вночі -2 -6 градуси;
  • на півночі країни +2 +7 градусів вдень, вночі -4 -8;
  • у східних областях вдень +4 +7, а вночі -10 -12 градусів;
  • на півдні країни +5 +8 градусів вдень, вночі -1 -6;
  • у центральних областях +4 +7 вдень, а вночі від -4 -6 градусів.

Різка зміна температури та місцями дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від -4 до -6 морозу, а вдень так само, але зі знаком плюс.

Різка зміна температури та місцями дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, в Черкасах синоптики зафіксували температурний рекорд.

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