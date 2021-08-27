UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Резкий рост: в Украине 2032 новых случая коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 2032 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений Киеве и Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

На сайте СНБО указано, что более двух тысяч новых случаев коронавируса было 4 июня - тогда зафиксировали 2266 заражений за сутки.

За минувшие сутки госпитализировали 838 человек; умерли - 66; выздоровели - 1253 человека. Протестовали методом ПЦР - 23 049 человек, методом ИФА - 7219 человек, экспресс-тестами - 23 218 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 280 203 человек;
  • выздоровели - 2 204 682 человек;
  • летальных случаев - 53 632.

Напомним, Украина оказалась на пятом месте в Европе по суточной смертности от коронавируса.

Отметим, KSE прогнозирует выход Украины из "зеленой" зоны уже в сентябре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус