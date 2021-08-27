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Украина оказалась на пятом месте в Европе по суточной смертности от коронавируса

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Пятница 27 августа 2021 07:07
Украина оказалась на пятом месте в Европе по суточной смертности от коронавируса Фото: в мире обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

За сутки, 25 августа, в мире зафиксировали 712031 случай COVID-19. В частности, в США - 169 953 заражения, в Индии - 44 558, в Великобритании - 38 281. Кроме того, в Иране - 36 758, в Бразилии - 31 024.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Украина с 1581 случаем на 52 месте в мире между Эфиопией и Беларусью. В Европе Украина на 15 месте.

10755 человек в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 32 месте в мире и на 5 в Европе.

Напомним, 25 августа в Украине зафиксировали 1581 новый случай заражения коронавирусной болезнью и 45 летальных случаев, в больнице с диагнозом COVID-19 или подозрением на него положили 464 человека, выздоровели 1269 человек.

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