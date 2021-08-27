Украина оказалась на пятом месте в Европе по суточной смертности от коронавируса

За сутки, 25 августа, в мире зафиксировали 712031 случай COVID-19. В частности, в США - 169 953 заражения, в Индии - 44 558, в Великобритании - 38 281. Кроме того, в Иране - 36 758, в Бразилии - 31 024.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на данные сайта Worldometers .

Украина с 1581 случаем на 52 месте в мире между Эфиопией и Беларусью. В Европе Украина на 15 месте.

10755 человек в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 32 месте в мире и на 5 в Европе.