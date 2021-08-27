Резкий рост: в Украине 2032 новых случая коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 2032 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений Киеве и Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

На сайте СНБО указано, что более двух тысяч новых случаев коронавируса было 4 июня - тогда зафиксировали 2266 заражений за сутки.

За минувшие сутки госпитализировали 838 человек; умерли - 66; выздоровели - 1253 человека. Протестовали методом ПЦР - 23 049 человек, методом ИФА - 7219 человек, экспресс-тестами - 23 218 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

За все время пандемии в Украине: