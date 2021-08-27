ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Резкий рост: в Украине 2032 новых случая коронавируса

Новина українською →
Киев, Пятница 27 августа 2021 08:16
Резкий рост: в Украине 2032 новых случая коронавируса Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 2032 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений Киеве и Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

На сайте СНБО указано, что более двух тысяч новых случаев коронавируса было 4 июня - тогда зафиксировали 2266 заражений за сутки.

За минувшие сутки госпитализировали 838 человек; умерли - 66; выздоровели - 1253 человека. Протестовали методом ПЦР - 23 049 человек, методом ИФА - 7219 человек, экспресс-тестами - 23 218 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 280 203 человек;
  • выздоровели - 2 204 682 человек;
  • летальных случаев - 53 632.

Напомним, Украина оказалась на пятом месте в Европе по суточной смертности от коронавируса.

Отметим, KSE прогнозирует выход Украины из "зеленой" зоны уже в сентябре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
NEWS
Движение на трассе Киев-Харьков заблокировано: что произошло
Движение на трассе Киев-Харьков заблокировано: что произошло
DAILY
Первая встреча. О чем Зеленский будет говорить с Байденом в Вашингтоне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Первая встреча. О чем Зеленский будет говорить с Байденом в Вашингтоне