Резкий рост: в Украине 2032 новых случая коронавируса
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки выявили 2032 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений Киеве и Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
На сайте СНБО указано, что более двух тысяч новых случаев коронавируса было 4 июня - тогда зафиксировали 2266 заражений за сутки.
За минувшие сутки госпитализировали 838 человек; умерли - 66; выздоровели - 1253 человека. Протестовали методом ПЦР - 23 049 человек, методом ИФА - 7219 человек, экспресс-тестами - 23 218 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 280 203 человек;
- выздоровели - 2 204 682 человек;
- летальных случаев - 53 632.