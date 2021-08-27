Різке зростання: в Україні 2032 нових випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 2032 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень Києві та Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

На сайті РНБО вказано, що більше двох тисяч нових випадків коронавірусу було 4 червня - тоді зафіксували 2266 заражень за добу.

За минулу добу госпіталізували 838 осіб; померли - 66; одужали - 1 253 особи. Протестували методом ПЛР - 23 049 осіб, методом ІФА - 7 219 осіб, експрес-тестами - 23 218 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

За весь час пандемії в Україні: