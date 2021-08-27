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Різке зростання: в Україні 2032 нових випадки коронавірусу

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Київ, П'ятниця 27 серпня 2021 08:16
Різке зростання: в Україні 2032 нових випадки коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 2032 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень Києві та Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

На сайті РНБО вказано, що більше двох тисяч нових випадків коронавірусу було 4 червня - тоді зафіксували 2266 заражень за добу.

За минулу добу госпіталізували 838 осіб; померли - 66; одужали - 1 253 особи. Протестували методом ПЛР - 23 049 осіб, методом ІФА - 7 219 осіб, експрес-тестами - 23 218 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 280 203 осіб;
  • одужали - 2 204 682 осіб;
  • летальних випадків - 53 632.

Нагадаємо, Україна опинилася на п'ятому місці в Європі по добовій смертності від коронавірусу.

Зазначимо, KSE прогнозує вихід України з "зеленої" зони вже у вересні.

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