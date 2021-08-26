Резкий рост: в Украине 1581 новый случай коронавируса

В Украине резко возросло число новых COVID-случаев, за сутки заразился 1581 человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Госпитализировали 464 человека; летальных исходов - 45; выздоровели - 1269 человек.
Протестовали методом ПЦР - 23 120 человек, методом ИФА - 7427 человек, экспресс-тестами - 21 880 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.
Заболели - 2 278 171 человека; выздоровели - 2 203 429 человек; летальных случаев - 53 566.