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Резкий рост: в Украине 1581 новый случай коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине резко возросло число новых COVID-случаев, за сутки заразился 1581 человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки

Госпитализировали 464 человека; летальных исходов - 45; выздоровели - 1269 человек.

Протестовали методом ПЦР - 23 120 человек, методом ИФА - 7427 человек, экспресс-тестами - 21 880 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

За все время пандемии в Украине

Заболели - 2 278 171 человека; выздоровели - 2 203 429 человек; летальных случаев - 53 566.

Напомним, ВОЗ призвала осенью готовиться к новой волне пандемии.

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