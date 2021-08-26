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Різке зростання: в Україні 1581 новий випадок коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків, за добу заразилась 1581 людина. Найбільше нових заражень в Києві, Донецькій та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу

Госпіталізували 464 особи; летальних випадків - 45; одужали - 1269 осіб.

Протестували методом ПЛР - 23 120 осіб, методом ІФА - 7 427 осіб, експрес-тестами - 21 880 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.

За весь час пандемії в Україні

Захворіли - 2 278 171 осіб; одужали - 2 203 429 осіб; летальних випадків - 53 566.

Нагадаємо, ВООЗ закликала восени готуватися до нової хвилі пандемії.

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