Резкий рост: что происходит с курсом доллара 16 июля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 16 копеек, евро - на 19 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 16 копеек до 27,36 гривен за доллар. Курс евро вырос на 19 копеек до 31,15 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,11 (27,00 - 15 июля), продажи - 27,36 (27,20 - 15 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,62 (30,40 - 15 июля), продажи - 31,15 (30,96 - 15 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,46 (3,45 - 15 июля), продажи 3,87 (3,86 - 15 июля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 16 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,24 гривен за доллар, курс в покупке до 27,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 31,05 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 16 июля справочный курс на уровне 27,27 грн/доллар, снизив его по сравнению с 15 июля (27,10 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,15 - 27,35 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, Верховная рада 16 июля назначила главой НБУ Кирилла Шевченко.

В своем выступлении с трибуны парламента Шевченко заявил, что будет придерживаться политики макроэкономической стабильности.

При этом он озвучил планы изменить политику инфляционного таргетирования с целью стимулирования экономики.

Согласно прогнозам аналитиков группы ICU, на этой неделе валютный курс продолжит колебаться около 27 гривен/доллар. При этом главный фактор, влияющий на рынок, - назначение нового главы НБУ.