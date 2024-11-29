Резиденції святого Миколая відкрились в Україні. Куди повести дитину, щоб подарувати свято

День святого Миколая в Україні за новим церковним календарем відзначають 6 грудня. Вже зараз у різних містах розпочинають роботу святкові резиденції Чудотворця. Вхід на локації коштує 250-500 грн, також є варіанти безкоштовного відвідування або за донат на ЗСУ.
РБК-Україна розповідає, де в Україні працюватимуть резиденції св. Миколая та скільки коштують вхідні квитки.
У Музеї народної архітектури та побуту (вул. Академіка Тронька, 1) з 5 до 22 грудня працюватиме резиденції св. Миколая. Відвідувачам пропонують програму із театралізованими інтерактивними виставами із залученням дітей, веселі ігри та розваги й зустріч із Миколаєм.
Вартість квитка:
У вартість квитка входить вхід на територію Музею.
У Великій дзвіниці Києво-Печерської лаври (вулиця Лаврська, 9) з 1 по 25 грудня щосуботи та неділі працюватиме резиденція св. Миколая, де діти зможуть з ним особисто зустрітись, зробити фото на згадку, взяти участь у майстер-класах й відвідати арку бажань. Також на локації проходитиме виставка "Єдність Різдва поколінь".
Вартість квитка організатори поки не оприлюднили. Зазначається, що з середи по п’ятницю можна буде замовити відвідування резиденції групами.
У Переяславі на території Національного історико-етнографічного заповідника 6 грудня запрацює хатинка св. Миколая. На гостей чекають цікаві тематичні майстер-класи, казкова атмосфера та незабутній настрій. Локація працюватиме до 27 грудня – понеділок-п'ятниця з 10:00 до 17:00, субота-неділя з 12:00 до 18:00.
Організатори наголосили, що попередньо необхідно забронювати місце, вартість квитка не уточнили.
В Патріаршому Домі (проспект Івана Павла ІІ, 35 Б) 1 грудня о 12.00 розпочне роботу резиденція св. Миколая. Відвідувачів чекає розважальна програма, музичні виступи, вистава "Таємна опора", майстер-класи, солодкі подарунки, ярмарок сувенірів. Зазначається, що усі зібрані кошти організатори віддають на доброчинні цілі.
Вартість квитка – 400 грн (дитина + дорослий). Локація працюватиме до 15 грудня.
У Шевченківському гаю (вул. Чернеча Гора, 1) з 2 по 6 грудня Св. Миколай чекатиме гостей у своїй зимовій хатинці. На відвідувачів чекає квест-мандрівка у пошуках резиденції святого, майстер-класи та солодкі частування.
Вартість квитка:
У Dragon Park (вул. Стрийська, 202) з 1 по 8 грудня працюватиме резиденція св. Миколая. 6 грудня діятиме спеціальна шоу-програма, а також будуть майстер-класи. Вартість квитка стандартна за вхід у парк (350 грн у будні дні та 500 грн у вихідні).
У парку історичної реконструкції Оствиця з 15 листопада працює резиденція "Поліського" св. Миколая. У програмі традиційні хатні ігри й розваги на свіжому повітрі, частування від Миколая, вивчення і виконання колядок та щедрівок.
Резиденція працюватиме до 15 грудня, вартість квитка – 300 грн.
У місцевому зоопарку з 6 до 22 грудня діти і дорослі зможуть зустрітись зі св. Миколаєм. На гостей чекають сюрпризи, подарунки та незабутні враження.
Вартість квитка – 450 грн, резиденція працює щодня з 10:00 до 14:00.
На Театральному майдані міста 1 грудня о 15.00 відбудеться урочисте відкриття резиденції св. Миколая. Для гостей підготували захопливу виставу, креативні ігри, подарунки й зустріч із Чудотворцем. Резиденція працюватиме до щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі з 12:00 до 17:00 години до 11 січня 2025 року.
У Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту 1 грудня відкриється резиденція св. Миколая. Її можна буде відвідати щоденно з 10:00 до 18:00. Вартість квитка – 250 грн. Перед відвідуванням локації потрібно забронювати місце.
У Палаці молоді в Черкасах 6-8 грудня працюватиме резиденція св. Миколая. На дітей чекає розважальна програма з Ельфами, бабою Ягою, Янголами та Сніговою Королевою, зустріч зі св. Миколаєм, цікаві тематичні фотозони. Вхід у резиденцію безплатний, але за плату можна пройти майстер-класи та отримати подарунки.
У ТРЦ Uman Plaza в Умані 28 листопада розпочала діяти резиденція св. Миколая. На локації дітки можуть написати листи Чудотворцю й пройти майстер-класи. Резиденція працюватиме щодня о 11:00, 13:00, 15:00 та 17:00 до 22 грудня.
Вартість квитків:
У Мукачівському замку 29 листопада розпочала роботу резиденція св. Миколая. На святковій локації діти зможуть написати листа Чудотворцю, також діятиме фотозона. Резиденція працюватиме з 12:00 по 17:00. Вхід до резиденції – за звичайними квитками в Мукачівський Історичний Музей (дитячий квиток 50 грн, дорослий – 100 грн).
У Шелестівській церкві в Ужгороді з 3 по 8 грудня з 15:00 по 18:00 працюватиме резиденція св. Миколая. Вартість входу на територію – донат на ЗСУ від 100 грн.
Читайте також про те, що у Києві ялинку на Софійській площі мають засвітити 6 грудня спеціально до Дня св. Миколая. Цьогоріч вона буде білою із блакитними гірляндами. У КМДА наголосили, що не проводитимуть масових заходів на відкритих локаціях столиці.
Нещодавно ми розповідали про те, у яких містах цього року встановлюватимуть новорічну ялинку, і де уже розпочали монтаж.
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