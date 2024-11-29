Резиденции святого Николая открылись в Украине. Куда повести ребенка, чтобы подарить праздник

Резиденция св. Николая в Киеве и области

В Музее народной архитектуры и быта (ул. Академика Тронька, 1) с 5 по 22 декабря будет работать резиденция св. Николая. Посетителям предлагают программу с театрализованными интерактивными представлениями с привлечением детей, веселые игры и встречу с Николаем.

Стоимость билета:

до 9 лет – 350 грн

от 10 лет – 400 грн

В стоимость билета входит вход на территорию Музея.

В Большой колокольне Киево-Печерской лавры (улица Лаврская, 9) с 1 по 25 декабря каждую субботу и воскресенье будет работать резиденция св. Николая, где дети смогут с ним лично встретиться, сделать фото на память, посетить арку желаний и принять участие в мастер-классах. Также на локации будет проходить выставка "Единство Рождества поколений".

Стоимость билета организаторы пока не уточнили. Отмечается, что со среды по пятницу можно будет заказать посещение резиденции группами.

В Переяславе на территории Национального историко-этнографического заповедника 6 декабря заработает хатка св. Николая. Гостей ждут интересные тематические мастер-классы, сказочная атмосфера и незабываемое настроение. Локация будет работать до 27 декабря – понедельник-пятница с 10:00 до 17:00, суббота-воскресенье с 12:00 до 18:00.

Организаторы подчеркнули, что предварительно необходимо забронировать место, стоимость билета не уточнили.

Резиденция в колокольне будет работать с 1 по 25 декабря (скриншот)

Резиденция св. Николая во Львове

В Патриаршем Доме (проспект Иоанна Павла II, 35 Б) 1 декабря в 12:00 начнет работу резиденция св. Николая. Посетителей ждет развлекательная программа, музыкальные выступления, спектакль "Тайная опора", мастер-классы, сладкие подарки, ярмарка сувениров. Все собранные средства организаторы отдают на благотворительные цели.

Стоимость билета – 400 грн (ребенок + взрослый). Локация будет работать до 15 декабря.

В Шевченковском гае (ул. Чернеча Гора, 1) с 2 по 6 декабря св. Николай будет ждать гостей в своей зимней хатке. Посетителей ждет квест-путешествие в поисках резиденции святого, мастер-классы и сладкие угощения.

Стоимость билета:

400 грн – полный

300 грн – льготный

В Dragon Park (ул. Стрыйская, 202) с 1 по 8 декабря будет работать резиденция св. Николая. 6 декабря будет действовать специальная шоу-программа, а также мастер-классы. Стоимость билета – стандартная за вход в парк (350 грн в будние дни и 500 грн в выходные).

Резиденция в Патриаршем доме будет работать до 15 декабря (фото иллюстративное: mistoboyarka.gov.ua)

Резиденция св. Николая в Ровно

В парке исторической реконструкции Оствица с 15 ноября работает резиденция "Полесского" св. Николая. В программе традиционные домашние игры и развлечения на свежем воздухе, угощение от Николая, изучение и исполнение колядок и щедривок.

Резиденция будет работать до 15 декабря, стоимость билета – 300 грн.

В местном зоопарке с 6 по 22 декабря дети и взрослые смогут встретиться со св. Николаем. Гостей ждут сюрпризы, подарки и незабываемые впечатления.

Стоимость билета – 450 грн, резиденция работает ежедневно с 10:00 до 14:00.

Резиденция св. Николая в Тернополе

На Театральной площади города 1 декабря в 15:00 состоится торжественное открытие резиденции св. Николая. Для гостей подготовили увлекательное представление, креативные игры, подарки и встречу с Чудотворцем. Резиденция будет работать в каждую пятницу, субботу и воскресенье с 12:00 до 17:00 до 11 января 2025 года.

Резиденция будет работать до 11 января (скриншот сайта ternopoliany.te.ua)

Резиденция св. Николая в Черновцах

В Черновицком областном музее народного зодчества и быта 1 декабря откроется резиденция св. Николая. Ее можно будет посетить ежедневно с 10:00 до 18:00. Стоимость билета – 250 грн. Перед посещением локации необходимо забронировать место.

Резиденция св. Николая в Черкассах и Умани

Во Дворце молодежи в Черкассах 6-8 декабря будет работать резиденция св. Николая. Детей ждет развлекательная программа с Эльфами, бабой Ягой, Ангелами и Снежной Королевой, встреча со св. Николаем, интересные тематические фотозоны. Вход в резиденцию бесплатный, но за плату можно пройти мастер-классы и получить подарки.

В ТРЦ Uman Plaza в Умани 28 ноября начала действовать резиденция св. Николая. На локации дети могут написать письма Чудотворцу и пройти мастер-классы. Резиденция будет работать каждый день в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00 до 22 декабря.

Стоимость билетов:

будни – 190 грн

пятница, выходные и 5-6 декабря – 210 грн

билет для взрослых – 80 грн

Резиденция св. Николая в Ужгороде и Мукачево

В Мукачевском замке 29 ноября начала работу резиденция св. Николая. На праздничной локации дети могут написать письмо Чудотворцу, также будет действовать фотозона. Резиденция будет работать с 12:00 до 17:00. Вход в резиденцию – по обычным билетам Мукачевского Исторического Музея (детский билет 50 грн, взрослый – 100 грн).

В Шелестовской церкви в Ужгороде с 3 по 8 декабря с 15:00 по 18:00 будет работать резиденция св. Николая. Стоимость входа на территорию – донат на ВСУ от 100 грн.

Резиденции в Ужгороде и Мукачево будут работать до 8 декабря (фото: Управление туризма и курортов Закарпатской ОГА/Facebook)