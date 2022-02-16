Резидентами "Дія.City" стали 55 компаний. Среди них - Samsung, Rozetka, monobank

Министерство цифровой трансформации получило больше 70 заявлений от компаний, которые желают стать резидентами "Дія.City". В то же время, уже 55 были официально включены.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федоров.
Резидентами "Дія.City" уже стали такие гиганты, как:
С полным перечнем компаний можно ознакомиться на официальном сайте "Дія"
"Заявки продолжают поступать. Мы консультируем компании по поступлению и особенностям работы в рамках спецпространства", - отмечает пресс-служба.
Трем компаниям было официально отказано, поскольку они подавали заявки как стартапы, которые были основаны больше двух лет назад, что нарушает критерии "Дія.City".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Дія" провела недавно саммит по случаю своего 2-летия. Издание раскрыло все подробности нововведений.