Резидентами "Дія.City" стали 55 компаній. Серед них - Samsung, Rozetka, monobank

Міністерство цифрової трансформації отримало більше 70 заяв від компаній, які бажають стати резидентами "Дія.City". У той же час, вже 55 були офіційно включені.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федоров.
Резидентами "Дія.City" вже стали такі гіганти, як:
З повним переліком компаній можна ознайомитися на офіційному сайті "Дія"
"Заявки продовжують надходити. Ми консультуємо компанії щодо вступу та особливостей роботи в рамках спецпростору", - зазначає пресслужба.
Трьом компаніям було офіційно відмовлено, оскільки вони подавали заявки як стартапи, які були засновані більше двох років тому, що порушує критерії "Дія.City".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Дія" провела нещодавно саміт з нагоди свого 2-річчя. Видання розкрило всі подробиці нововведень.