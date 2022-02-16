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Резидентами "Дія.City" стали 55 компаній. Серед них - Samsung, Rozetka, monobank

Автор: Сергій Пишкін

Міністерство цифрової трансформації отримало більше 70 заяв від компаній, які бажають стати резидентами "Дія.City". У той же час, вже 55 були офіційно включені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федоров.

Резидентами "Дія.City" вже стали такі гіганти, як:

  • Reface;
  • Roosh;
  • Monobank;
  • MacPaw;
  • Revolut;
  • Samsung;
  • Softserve;
  • RIA.com;
  • Rozetka.

З повним переліком компаній можна ознайомитися на офіційному сайті "Дія"

"Заявки продовжують надходити. Ми консультуємо компанії щодо вступу та особливостей роботи в рамках спецпростору", - зазначає пресслужба.

Трьом компаніям було офіційно відмовлено, оскільки вони подавали заявки як стартапи, які були засновані більше двох років тому, що порушує критерії "Дія.City".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Дія" провела нещодавно саміт з нагоди свого 2-річчя. Видання розкрило всі подробиці нововведень.

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ДіяМіністерство цифрової трансформації