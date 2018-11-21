Режиссер Жан-Люк Годар отказался сотрудничать с российским "Эрмитажем" из-за дела Сенцова

Фото: Жан-Люк Годар (franceinter.fr)

Годар считает себя не вправе посетить "Эрмитаж" из-за дела Сенцова

Французский режиссер Жан-Люк Годар отказался от совместного проекта с российским музеем "Эрмитаж" из-за дела политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу музея.

"Некоторое время назад наши французские партнеры и коллеги настойчиво предложили "Эрмитажу" осуществить совместный проект с Жаном-Люком Годаром. "Эрмитаж" согласился и были проведены переговоры о том, что Годар приедет в декабре в "Эрмитаж" для того. К сожалению, на днях он сообщил, что в связи с делом Олега Сенцова он считает себя не вправе посетить "Эрмитаж" и следит за развитием событий", - говорится в сообщении.

По словам директора "Эрмитажа" Михаила Пиотровского, "в условиях политических обострений мосты культуры должны взрываться последними".

Напомним, ранее Жан-Люк Годар отказался приехать в Санкт-Петербург из-за дела Сенцова.

В августе Жан-Люк Годар вместе с министром культуры Франции Франсуазом Ниссеном, режиссером Дэвидом Кроненбергом, а также с более 100 деятелями культуры подписал открытое письмо к ЕС и ООН с призывом освободить Сенцова. В письме они выразили надежду, что международные организации смогут повлиять на решение российского президента Владимира Путина.