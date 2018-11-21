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Режисер Жан-Люк Годар відмовився співпрацювати з російським "Ермітажем" через справу Сенцова

Новини » Суспільство    21.11.2018 - 12:46
Режисер Жан-Люк Годар відмовився співпрацювати з російським "Ермітажем" через справу Сенцова
Фото: Жан-Люк Годар (franceinter.fr)

Годар вважає себе не вправі відвідати "Ермітаж" через справу Сенцова

Французький режисер Жан-Люк Годар відмовився від спільного проекту з російським музеєм "Ермітаж" через справу політв'язня українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу музею.

"Деякий час тому наші французькі партнери і колеги наполегливо запропонували "Ермітажу" здійснити спільний проект з Жаном-Люком Годаром. "Ермітаж" погодився і були проведені переговори про те, що Годар приїде в грудні в "Ермітаж" для того. На жаль, днями він повідомив, що у зв'язку зі справою Олега Сенцова він вважає себе не вправі відвідати "Ермітаж" і стежить за розвитком подій", - йдеться в повідомленні.

За словами директора "Ермітажу" Михайла Піотровського, "в умовах політичних загострень мости культури повинні вибухати останніми".

Нагадаємо, раніше Жан-Люк Годар відмовився приїхати до Санкт-Петербург через справу Сенцова.

У серпні Жан-Люк Годар разом з міністром культури Франції Франсуазом Ниссеном, режисером Девідом Кроненбергом, а також з понад 100 діячами культури підписав відкритий лист до ЄС і ООН із закликом звільнити Сенцова. У листі вони висловили надію, що міжнародні організації зможуть вплинути на рішення російського президента Володимира Путіна.

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