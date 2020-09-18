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Режим "тишины" на Донбассе не устоявшийся, - Резников

Автор: Юлия Струк

Вице-премьер-министр, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что режим "тишины" на Донбассе до сих пор не устоявшийся. Резников объяснил, каким образом сохраняется перемирие в зоне проведения ООС.

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Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Там до сих пор, к сожалению, пока опасная территория, поэтому этот режим тишины является неустоявшимся, мы держим его только благодаря тому, что очень деликатно ведутся переговоры", - сказал вице-премьер.

Он заявил, что каждое усилие, которое сегодня делают переговорщики, и в том числе обращение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука в парламент по постановлению о местных выборах, является попыткой поддерживать режим тишины.

Напомним, Резников заявил, что Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса, а минские соглашения требуют изменений.

Как писало РБК-Украина, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 15 нарушений перемирия на Донбассе за сутки, 16 сентября.

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Новости Украины ДонбассАлексей Резниковрежим прекращения огня