"Режим тиші" в Олешках триватиме до 1 листопада, - Арахамія

У вівторок, 27 жовтня, на півдні України розпочався режим тиші, який триватиме до 1 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
"В рамках ініціативи Першої Леді США Меланії Трамп по розблокуванню Олешок, сьогодні о 3:00 годині за київським часом розпочався наймасштабніший режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України. Це найбільша деескалація з 2022 року", - зазначив він.
За словами Арахамії, режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада.
"Кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні", - підкреслив народний депутат.
Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Меланія Трамп долучилася до переговорів щодо запровадження локального припинення вогню в Олешках. Перша леді США безпосередньо контактувала з керівництвом України та РФ, щоб узгодити умови перемир’я.
Меланія Трамп розповіла, що дізналася про гуманітарну ситуацію в Олешках під час заходу в Нью-Йорку, який відбувся в межах 81-ї Генеральної Асамблеї ООН. Для координації переговорів сторони скористалися каналом зв’язку, створеним під час попередніх шести етапів повернення 34 дітей.
В офісі першої леді США уточнили, що локальне припинення вогню має розпочатися 29 жовтня 2026 року.
Зазначимо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про можливість поширення миротворчих ініціатив першої леді США на інші зони бойових дій.
Детальніше про режим припинення вогню в Олешках - читайте в матеріалі РБК-Україна.