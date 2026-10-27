"Режим тиші" в Олешках триватиме до 1 листопада, - Арахамія

"В рамках ініціативи Першої Леді США Меланії Трамп по розблокуванню Олешок, сьогодні о 3:00 годині за київським часом розпочався наймасштабніший режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України. Це найбільша деескалація з 2022 року", - зазначив він.

За словами Арахамії, режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада.

"Кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні", - підкреслив народний депутат.

Перемир'я в Олешках

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Меланія Трамп долучилася до переговорів щодо запровадження локального припинення вогню в Олешках. Перша леді США безпосередньо контактувала з керівництвом України та РФ, щоб узгодити умови перемир’я.

Меланія Трамп розповіла, що дізналася про гуманітарну ситуацію в Олешках під час заходу в Нью-Йорку, який відбувся в межах 81-ї Генеральної Асамблеї ООН. Для координації переговорів сторони скористалися каналом зв’язку, створеним під час попередніх шести етапів повернення 34 дітей.

В офісі першої леді США уточнили, що локальне припинення вогню має розпочатися 29 жовтня 2026 року.