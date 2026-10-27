"Режим тишины" в Олешках продлится до 1 ноября, - Арахамия

"В рамках инициативы Первой Леди США Мелании Трамп по разблокированию Олешек, сегодня в 3:00 по киевскому времени начался самый масштабный режим тишины на самом большом участке фронта на юге Украины. Это самая большая деэскалация с 2022 года", - отметил он.

По словам Арахамии, режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября.

"Каждое подобное деэскалационное усилие приближает долгожданный мир в Украине", - подчеркнул народный депутат.

Перемирие в Олешках

Напомним, в Белом доме заявили, что Мелания Трамп присоединилась к переговорам по введению локального прекращения огня в Олешках. Первая леди США напрямую контактировала с руководством Украины и РФ, чтобы согласовать условия перемирия.

Мелания Трамп рассказала, что узнала о гуманитарной ситуации в Олешках во время мероприятия в Нью-Йорке, которое состоялось в рамках 81-й Генеральной Ассамблеи ООН. Для координации переговоров стороны воспользовались каналом связи, созданным во время предыдущих шести этапов возвращения 34 детей.

В офисе первой леди США уточнили, что локальное прекращение огня должно начаться 29 октября 2026 года.