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"Режим тишины" в Олешках продлится до 1 ноября, - Арахамия

13:54 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: жителей Олешек смогут эвакуировать (Getty Images)

Во вторник, 27 октября, на юге Украины начался режим тишины, который продлится до 1 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"В рамках инициативы Первой Леди США Мелании Трамп по разблокированию Олешек, сегодня в 3:00 по киевскому времени начался самый масштабный режим тишины на самом большом участке фронта на юге Украины. Это самая большая деэскалация с 2022 года", - отметил он.

По словам Арахамии, режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября.

"Каждое подобное деэскалационное усилие приближает долгожданный мир в Украине", - подчеркнул народный депутат.

Перемирие в Олешках

Напомним, в Белом доме заявили, что Мелания Трамп присоединилась к переговорам по введению локального прекращения огня в Олешках. Первая леди США напрямую контактировала с руководством Украины и РФ, чтобы согласовать условия перемирия.

Мелания Трамп рассказала, что узнала о гуманитарной ситуации в Олешках во время мероприятия в Нью-Йорке, которое состоялось в рамках 81-й Генеральной Ассамблеи ООН. Для координации переговоров стороны воспользовались каналом связи, созданным во время предыдущих шести этапов возвращения 34 детей.

В офисе первой леди США уточнили, что локальное прекращение огня должно начаться 29 октября 2026 года.

Отметим, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил о возможности распространения миротворческих инициатив первой леди США на другие зоны боевых действий.

Детальнее о режиме прекращения огня в Олешках - читайте в материале РБК-Украина.

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