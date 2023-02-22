Попри провокації РФ, ми працюємо над стабільністю зернової угоди, - Зеленський

За його словами, Україна робить вагомий внесок у світову продовольчу безпеку і стабілізацію світового продовольчого ринку.

"Якби не ця наша ініціатива, то зараз, на жаль, відбувалися б процеси політичного та соціального хаосу в деяких країнах Африки й Азії, була б загалом значно гостріша криза вартості життя, яку відчували різні народи минулого року. Але якби ця наша ініціатива працювала на повну потужність, якби Росія не намагалася її загальмувати, ми змогли б відправити на експорт більше продовольчої продукції. Тобто гарантій продовольчої безпеки у світі було б відчутно більше", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що партнери України прекрасно розуміють, які саме свідомі дії Росії підривають продовольчу безпеку.

"Працюємо над тим, щоб усе ж дати необхідну стабільність. І маємо розуміти: це не лише внесок у світову безпеку. Наш морський продовольчий експорт дає користь Україні. Близько мільйона українців працюють у галузях, які повʼязані з аграрним виробництвом. І для них той факт, що ми розблокували морський експорт минулого року, - це гарантія особистої та родинної соціальної безпеки", - заявив він.