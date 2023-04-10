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Режим Путіна хоче легалізувати електронні повістки

Ілюстративне фото: у Росії планують легалізувати електронні повістки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Депутати російської Державної думи завтра, 11 квітня, розглянуть легалізацію електронних повісток у країні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РБК", про це заявив голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов.

За його словами, електронні повістки матимуть таку саму юридичну силу, як і паперові, якщо російські депутати підтримають зміни.

Він додав, що повістки в електронному вигляді хочуть вручати за допомогою додатку "Госуслуги", у якому нещодавно заборонили видаляти обліковий запис, та Багатофункціонального центру.

Також законопроектом, який завтра розглянуть депутати країни-агресора, пропонується запровадити нові обмеження для "ухилянтів".

Картаполов уточнив, що якщо людина "вдає, що не отримала повістку", вона зобов'язана з'явитися у військовий комісаріат протягом двох перших тижнів наступного призову. Якщо вона цього не зробить, то проти неї запровадять обмеження на виїзд. У разі повторної неявки "порушнику" заборонять керувати транспортом, укладати угоди з нерухомістю та брати кредити.

Нагадаємо, в Росії 1 квітня розпочався весняний призов, під час якого хочуть вперше почати надсилати повістки в електронному вигляді.

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