Режим Путина хочет легализовать электронные повестки

Депутаты российской Государственной думы завтра, 11 апреля, рассмотрят легализацию электронных повесток в стране.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РБК", об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.
По его словам, электронные повестки будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные, если российские депутаты поддержат изменения.
Он добавил, что повестки в электронном виде хотят вручать при помощи приложения "Госуслуги", в котором недавно запретили удалять аккаунт, и Многофункционального центра.
Также законопроектом, который завтра рассмотрят депутаты страны-агрессора, предлагается ввести новые ограничения для "уклонистов".
Картаполов уточнил, что если человек "делает вид, что не получил повестку", то он обязан явиться в военный комиссариат в течение двух первых недель следующего призыва. Если он этого не сделает, то против него введут ограничения на выезд. В случае повторной неявки "нарушителю" запретят управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью и брать кредиты.
Напомним, в России 1 апреля начался весенний призыв, в ходе которого хотят впервые начать отправлять повестки в электронном виде.
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