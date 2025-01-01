Режим Орбана втратив мільярд євро через невідповідність стандартам демократії ЄС

До кінця 2024 року Угорщина мала провести реформи, спрямовані на дотримання стандартів ЄС, зокрема змінити закони щодо запобігання конфлікту інтересів і боротьби з корупцією.

Утім, оскільки вона цього не зробила, тепер країна остаточно втрачає право на зазначену допомогу, сказала агентству DPA речниця Європейської комісії.

Недотримання стандартів

У грудні 2022 році країни ЄС вирішили заморозити виплату Угорщині 6,3 млрд євро із загальноєвропейського бюджету за різними програмам. У Брюсселі звинувачували уряд Віктора Орбана в порушенні принципів ЄС у сфері верховенства права, зокрема, щодо боротьби з корупцією.

Загалом ЄС блокує асигнування Угорщині зі своїх фондів на близько 19 млрд євро через різноманітні порушення. Крім верховенства права, вони також стосується прав людини, законодавства про біженців, інших стандартів ЄС.

Питання розблокування допомоги з європейських фондів Угорщина використовує, зокрема, у дискусіях довкола підтримки України. У грудні 2023 року Єврокомісія затвердила авансові виплати Угорщини у розмірі 900 млн євро у рамках її досі замороженої частки у фондах відновлення. Таким чином ЄС намагається здолати вето Будапешта на допомогу Україні.

На початку грудня 2024 року Віктор Орбан погрожував накласти вето на наступний семирічний бюджет ЄС, якщо Брюссель не розблокує заморожені кошти для його країни.