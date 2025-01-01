Режим Орбана потерял миллиард евро из-за несоответствия стандартам демократии ЕС

До конца 2024 года Венгрия должна была провести реформы, направленные на соблюдение стандартов ЕС, в частности изменить законы по предотвращению конфликта интересов и борьбе с коррупцией.

Впрочем, поскольку она этого не сделала, теперь страна окончательно теряет право на указанную помощь, сказала агентству DPA пресс-секретарь Европейской комиссии.

Несоблюдение стандартов

В декабре 2022 года страны ЕС решили заморозить выплату Венгрии 6,3 млрд евро из общеевропейского бюджета по различным программам. В Брюсселе обвиняли правительство Виктора Орбана в нарушении принципов ЕС в сфере верховенства права, в частности, по борьбе с коррупцией.

В целом ЕС блокирует ассигнования Венгрии из своих фондов на около 19 млрд евро из-за различных нарушений. Кроме верховенства права, они также касаются прав человека, законодательства о беженцах, других стандартов ЕС.

Вопрос разблокирования помощи из европейских фондов Венгрия использует, в частности, в дискуссиях вокруг поддержки Украины. В декабре 2023 года Еврокомиссия утвердила авансовые выплаты Венгрии в размере 900 млн евро в рамках ее до сих пор замороженной доли в фондах восстановления. Таким образом ЕС пытается преодолеть вето Будапешта на помощь Украине.

В начале декабря 2024 года Виктор Орбан угрожал наложить вето на следующий семилетний бюджет ЕС, если Брюссель не разблокирует замороженные средства для его страны.