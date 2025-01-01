Режим Орбана потерял миллиард евро из-за несоответствия стандартам демократии ЕС

Правительство Виктора Орбана потеряло право на помощь Европейского Союза Венгрии в размере около 1 млрд евро. Это произошло из-за нарушений в сфере верховенства права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
До конца 2024 года Венгрия должна была провести реформы, направленные на соблюдение стандартов ЕС, в частности изменить законы по предотвращению конфликта интересов и борьбе с коррупцией.
Впрочем, поскольку она этого не сделала, теперь страна окончательно теряет право на указанную помощь, сказала агентству DPA пресс-секретарь Европейской комиссии.
В декабре 2022 года страны ЕС решили заморозить выплату Венгрии 6,3 млрд евро из общеевропейского бюджета по различным программам. В Брюсселе обвиняли правительство Виктора Орбана в нарушении принципов ЕС в сфере верховенства права, в частности, по борьбе с коррупцией.
В целом ЕС блокирует ассигнования Венгрии из своих фондов на около 19 млрд евро из-за различных нарушений. Кроме верховенства права, они также касаются прав человека, законодательства о беженцах, других стандартов ЕС.
Вопрос разблокирования помощи из европейских фондов Венгрия использует, в частности, в дискуссиях вокруг поддержки Украины. В декабре 2023 года Еврокомиссия утвердила авансовые выплаты Венгрии в размере 900 млн евро в рамках ее до сих пор замороженной доли в фондах восстановления. Таким образом ЕС пытается преодолеть вето Будапешта на помощь Украине.
В начале декабря 2024 года Виктор Орбан угрожал наложить вето на следующий семилетний бюджет ЕС, если Брюссель не разблокирует замороженные средства для его страны.
Венгрия является единственной страной ЕС, которую украинцы воспринимают как враждебную. Она стоит в одном ряду с такими странами, как Иран, Китай и КНДР.