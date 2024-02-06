Режим Лукашенка заробляє мільйони доларів на контрабанді тютюну до Британії, - ЗМІ

Режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка продовжує наживатися на продажі тютюну у Великій Британії, попри міжнародні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання inews.co.uk .

Зазначається, що Національна статистична служба Великої Британії вважає Білорусь одним з основних постачальників на британський ринок нелегальних тютюнових виробів.

В уряді Британії відзвітували про те, що в липні 2022 року - червні 2023 року Велика Британія імпортувала з Білорусі "напої та тютюн" на суму понад 202 млн доларів, що становило 96% усіх білоруських поставок у цю країну.

Міністерство підприємництва і торгівлі та Управління національної статистики Великої Британії, яке збирає дані про торгівлю, відмовилися розкрити інформацію про те, яку частку із зазначеної суми становить незаконне ввезення тютюну.

ЗМІ вказують, що Велика Британія втрачає близько 3,5 млрд доларів на рік через несплату податків за контрабандний тютюн.

Хто допомагає Лукашенку

Лукашенко використовує людей зі свого оточення як "гаманці" для поповнення скарбниці своєї сім'ї та фінансування репресій.

Серед таких людей називаються власники компанії "Табак-інвест" Павло Топузідіс і Віктор Петрович, які є одними з найбагатших людей країни і перебувають під санкціями США з 5 грудня 2023 року.

Вони володіють ТОВ "Табак-інвест", яке до 2017 року було єдиним приватним виробником тютюну в Білорусі і виробляло близько 30% від загального обсягу продукції в Білорусі.

Білорусь є лідером з контрабанди тютюну

Видання вказує, що Білорусь тривалий час вважалася одним із найбільших у світі джерел контрабандних сигарет і тютюнових виробів.

У 2021 році митне управління Литви заявило, що, за його оцінками, 80% із 328 млн контрабандних сигарет, вилучених ним у 2023 році, було вироблено в Білорусі.

За іншою оцінкою, близько 10% нелегального тютюну, що надходить до Великої Британії, надходить із Білорусі.

Санкції проти режиму Лукашенка

На початку грудня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Білорусі. Причиною цього стала її допомога Росії у війні та участь у депортації українських дітей.

А нещодавно речник Держдепу Метью Міллер заявив, що США засуджують злочинні дії режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Вашингтон натякнув, що готовий посилити санкції.