Режим Лукашенко зарабатывает миллионы долларов на контрабанде табака в Британию, - СМИ

Режим белорусского диктатора Александра Лукашенко продолжает наживаться на продаже табака в Великобритании, несмотря на международные санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание inews.co.uk .

Отмечается, что Национальная статистическая служба Великобритании считает Беларусь одним из основных поставщиков на британский рынок нелегальных табачных изделий.

В правительстве Великобритании отчитались о том, что в июле 2022 года - июне 2023 года Великобритания импортировала из Беларуси "напитки и табак" на сумму более 202 млн долларов, что составило 96% всех белорусских поставок в эту страну.

Министерство предпринимательства и торговли и Управление национальной статистики Великобритании, которое собирает данные о торговле, отказались раскрыть информацию о том, какую долю из указанной суммы составляет незаконный ввоз табака.

СМИ указывают, что Великобритания теряет около 3,5 млрд долларов в год из-за неуплаты налогов за контрабандный табак.

Кто помогает Лукашенко

Лукашенко использует людей из своего окружения как "кошельки" для пополнения казны своей семьи и финансирования репрессий.

Среди таких людей называются владельцы компании "Табак-инвест" Павел Топузидис и Виктор Петрович, которые являются одними из самых богатых людей страны и находятся под санкциями США с 5 декабря 2023 года.

Они владеют ООО "Табак-инвест", которое до 2017 года было единственным частным производителем табака в Беларуси и производило около 30% от общего объема продукции в Беларуси.

Беларусь является лидером по контрабанде табака

Издание указывает, что Беларусь долгое время считалась одним из крупнейших в мире источников контрабандных сигарет и табачных изделий.

В 2021 году таможенное управление Литвы заявило, что, по его оценкам, 80% из 328 млн контрабандных сигарет, изъятых им в 2023 году, было произведено в Беларуси.

По другой оценке, около 10% нелегального табака, поступающего в Великобританию, поступает из Беларуси.

Санкции против режима Лукашенко

В начале декабря Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Беларуси. Причиной тому стала ее помощь России в войне и участие в депортации украинских детей.

А недавно спикер Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США осуждают преступные действия режима Александра Лукашенко в Беларуси. Вашингтон намекнул, что готов ужесточить санкции.