UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Режим Лукашенка, можливо, передає армії РФ свої танки, - "Гаюн"

Фото: Білорусь, можливо, передає армії РФ свої танки (t.me/modmilby)
Автор: Константин Широкун

У мережі з'явилося відео ешелону з військовою технікою, що прямує з Білорусі у бік РФ. Можливо, режим Лукашенка передає Росії зняті зі зберігання танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram проекту "Беларускі Гаюн".

Відео знято на станції Орша Вітебської області. Дата зйомки - приблизно ранок 9 жовтня. На відео можна помітити не менше 12 танків Т-72А, а також вагон із військовослужбовцями (найвірогідніше, варти охорони ешелону).

Варто зазначити, що танки Т-72А не перебувають на озброєнні у Білорусі. Основним бойовим танком білоруської армії є Т-72Б. У відкритих джерелах немає інформації про програми модернізації танків Т-72А в РФ або РБ, що виключає версію про можливе відправлення техніки на модернізацію до РФ.

З цього відео можна припустити, що режим Лукашенка розпочав передачу Росії важкої бронетехніки, знятої зі зберігання, а також, що зазначені танки було знято зі зберігання збройних сил Білорусі.

Раніше ми писали, що Білорусь розмістила біля кордонів із Україною до семи батальйонно-тактичних груп. Поки що там тривають тренування військових та налагодження інфраструктури для сил РФ.

Також стало відомо, що у Білорусі розпочали ремонтні роботи залізниці, оскільки країна готується приймати військові ешелони з РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниБілорусь