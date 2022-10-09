Режим Лукашенка, можливо, передає армії РФ свої танки, - "Гаюн"

У мережі з'явилося відео ешелону з військовою технікою, що прямує з Білорусі у бік РФ. Можливо, режим Лукашенка передає Росії зняті зі зберігання танки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram проекту "Беларускі Гаюн".
Відео знято на станції Орша Вітебської області. Дата зйомки - приблизно ранок 9 жовтня. На відео можна помітити не менше 12 танків Т-72А, а також вагон із військовослужбовцями (найвірогідніше, варти охорони ешелону).
Варто зазначити, що танки Т-72А не перебувають на озброєнні у Білорусі. Основним бойовим танком білоруської армії є Т-72Б. У відкритих джерелах немає інформації про програми модернізації танків Т-72А в РФ або РБ, що виключає версію про можливе відправлення техніки на модернізацію до РФ.
З цього відео можна припустити, що режим Лукашенка розпочав передачу Росії важкої бронетехніки, знятої зі зберігання, а також, що зазначені танки було знято зі зберігання збройних сил Білорусі.
Раніше ми писали, що Білорусь розмістила біля кордонів із Україною до семи батальйонно-тактичних груп. Поки що там тривають тренування військових та налагодження інфраструктури для сил РФ.
Також стало відомо, що у Білорусі розпочали ремонтні роботи залізниці, оскільки країна готується приймати військові ешелони з РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.