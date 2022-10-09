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Режим Лукашенко, возможно, передает армии РФ свои танки, - "Гаюн"

Фото: Беларусь, возможно, передает армии РФ свои танки (t.me/modmilby)
Автор: Константин Широкун

В сети появилось видео эшелона с военной техникой, который направляется из Беларуси в сторону РФ. Возможно, режим Лукашенко передает России снятые с хранения танки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram проекта "Беларускі Гаюн".

Видео снято на станции Орша Витебской области. Дата съемки - предположительно утро 9 октября. На видео можно заметить не менее 12 танков Т-72А, а также вагон с военнослужащими (вероятнее всего, караул охраны эшелона).

Стоит отметить, что танки Т-72А не состоят на вооружении в Беларуси. Основным боевым танком белорусской армии является Т-72Б. В открытых источниках нет информации о программах модернизации танков Т-72А в РФ или РБ, что исключает версию о возможной отправке техники на модернизацию в РФ.

По этому видео можно предположить, что режим Лукашенко начал передачу России тяжелой бронетехники, снятой с хранения, а также, что указанные танки были сняты с хранения вооруженных сил Беларуси.

Ранее мы писали, что Беларусь разместила у границ с Украиной до семи батальонно-тактических групп. Пока там продолжаются тренировки военных и налаживание инфраструктуры для сил РФ.

Также стало известно, что в Беларуси начали ремонтные работы железной дороги, поскольку страна готовится принимать военные эшелоны из РФ.

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