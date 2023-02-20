Режим Лукашенка хоче змусити вступити до народного ополчення понад 100 тисяч білорусів

Він зазначив, що нібито чисельність "добровольців", які вступлять до народного ополчення, може навіть перевищити 150 тисяч людей.

"Ми не виключаємо, що добровольцями можуть стати і ті люди, які не пройшли військову підготовку, зокрема й жінки", - розповів Хренін.

За словами міністра, такі "народні ополченці" будуть особливо затребувані у сільській місцевості, де потрібні люди, які допоможуть місцевій владі "підтримати порядок у ситуації, коли не виключена діяльність диверсантів".

"Ми дивимося, як відбувається конфлікт на півдні (в Україні - ред.), і бачимо, що нам потрібен такий склад, такий організм, на додаток до системи забезпечення обороноздатності нашої країни", - додав Хренін.