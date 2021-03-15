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Режим Асада заявил о ракетной атаке на автоцистерны с нефтью

Автор: Артур Родивилов

В Сирии на севере провинции Алеппо произошел ракетный обстрел нефтяных автоцистерн. В ходе обстрела произошел пожар.

Об этом сообщает проправительственная сирийская газета al-Watan.

Издание уточняет, что автоцистерны находятся на контролируемой протурецким силам зоне. Газета уточняет, что в результате пострадали несколько членов группировок и сотрудников базы.

Напомним, председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген призвал наложить санкции на Москву из-за авианалетов на Сирию.

Как сообщалось, 26 февраля в результате удара США в Сирии были убиты по меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков. Авиаудар стал ответом на недавний обстрел сил США и коалиции.

Потом Министерство обороны США раскрыло детали авиаудара по военным объектах на территории Сирии. Удар был нанесен двумя истребителями F-15E Strike Eagle.

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