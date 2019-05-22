Режим Асада снова применил химоружие в Сирии, - Госдеп США

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки подозревает, что режим Башара Асада снова применил химическое оружие в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Вашингтоне подозревают, что сирийское правительство применило химическое оружие во время атаки на северо-западе Сирии в воскресенье, 19 мая. Сейчас в Госдепе собирают всю информацию об этом инциденте.

"Мы все еще собираем информацию об инциденте, но мы повторяем наше предупреждение, что в случае использования режимом Асада химического оружия, Соединенные Штаты и наши союзники будут реагировать быстро и должным образом", - говорится в заявлении Госдепа.

Напомним, ранее сообщалось, что авиация режима Башара Асада обстреляла населенные пункты в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. В результате обстрела погибли 6 гражданских.

Как писало РБК-Украина, Силы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный обстрел со стороны Голанских высот. Сирийские ПВО сбили воздушные цели в небе над провинцией Эль-Кунейтра. Атака была нацелена на пригород Дамаска, где расположены иранские военные объекты и склады с боеприпасами и техникой.

Ранее, 12 мая в Сирии правительственные СМИ заявили, что в результате обстрела боевиками на северо-западе страны погибли по меньшей мере 6 гражданских. Также был нанесен большой ущерб городу Сукайлабия. В ответ правительственные войска Асада нанесли удары по позициям боевиков Хаят Тахрир аш-Шам в провинции Идлиб.