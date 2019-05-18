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Режим Асада обстрелял зону деэскалации в Сирии, есть погибшие

Новости » Происшествия    18.05.2019 - 08:48
Режим Асада обстрелял зону деэскалации в Сирии, есть погибшие
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате обстрелов погибли 6 человек

Авиация режима Башара Асада обстреляла зону деэскалации в сирийской провинции Идлиб, в результате чего погибли 6 гражданских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили источники в Управлении гражданской обороны Идлиба, авиация нанесла удары по населенным пунктам Марратинуман, Каферрума и Кеферзиндже на юго-востоке, а также Бидама и Наджийи на юго-западе провинции.

Отмечается, что в результате обстрела погибли по меньшей мере 6 мирных жителей, еще 15 человек получили ранения.

Кроме того, начиная с 25 апреля в результате атака режима Асада и его сторонников погиб по меньшей мере 151 гражданский в зоне деэскалации, еще 405 человек были ранены.

Напомним, ранее Силы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный обстрел со стороны Голанских высот. Сирийские ПВО сбили воздушные цели в небе над провинцией Эль-Кунейтра. Атака была нацелена на пригород Дамаска, где расположены иранские военные объекты и склады с боеприпасами и техникой.

Ранее, 12 мая в Сирии правительственные СМИ заявили, что в результате обстрела боевиками на северо-западе страны погибли по меньшей мере 6 гражданских. Также был нанесен большой ущерб городу Сукайлабия. В ответ правительственные войска Асада нанесли удары по позициям боевиков Хаят Тахрир аш-Шам в провинции Идлиб.

 

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