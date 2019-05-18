ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Режим Асада обстріляв зону деескалації в Сирії, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    18.05.2019 - 08:48
Режим Асада обстріляв зону деескалації в Сирії, є загиблі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Внаслідок обстрілів загинули 6 осіб

Авіація режиму Башара Асада обстріляла зону деескалації в сирійській провінції Ідліб, в результаті чого загинули 6 цивільних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомили джерела в Управлінні цивільної оборони Ідлібу, авіація нанесла удари по населеним пунктам Марратинуман, Каферрума та Кеферзиндже на південному сході, а також Бідама та Наджиї на південному заході провінції.

Зазначається, що в результаті обстрілу загинули щонайменше 6 мирних жителів, ще 15 осіб отримали поранення.

Крім того, починаючи з 25 квітня в результаті атака режиму Асада та його прибічників загинув щонайменше 151 цивільний в зоні деескалації, ще 405 осіб були поранені.

Нагадаємо, раніше Сили протиповітряної оборони Сирії відбили ракетний обстріл з боку Голанських висот. Сирійські ППО збили повітряні цілі в небі над провінцією Ель-Кунейтра. Атака була націлена на передмістя Дамаска, де розташовані іранські військові об'єкти та склади з боєприпасами і технікою.

Раніше, 12 травня в Сирії урядові ЗМІ заявили, що в результаті обстрілу бойовиками на північному заході країни загинули щонайменше 6 цивільних. Також було завдано великої шкоди місту Сукайлабія. У відповідь урядові війська Асада завдали ударів по позиціях бойовиків Хаят Тахрір аш-Шам у провінції Ідліб.

 

ЄС продовжили санкції проти Сирії ще на рік Режим Асада захоплює райони в зоні деескалації в Сирії
Новини України СиріяобстрелБашар Асад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся