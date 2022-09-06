Резервы Украины выросли впервые с начала войны: НБУ назвал источники средств

Размер международных резервов Украины в течение августа 2022 года выросли на 13,6%. На 1 сентября размер резервов составил 25,436 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Как отметили в пресс-службе, в августе резервы увеличились благодаря поступлению значительного объема международной помощи на фоне умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте и меньших интервенций НБУ по продаже валюты.

По данным пресс-службы, в течение августа динамику международных резервов определяли следующие факторы:

Во-первых, получение помощи от иностранных партнеров и операции по управлению государственным долгом.

Валютные поступления на счета правительства Украины в НБУ в августе составили 4 788,4 млн долларов, в том числе:

3 030,9 млн долларов поступили от Соединенных Штатов Америки (через механизм Всемирного банка);

1 015,6 млн долларов от Европейского союза;

349,3 млн долларов - от правительства Канады;

205,6 млн долларов - от правительства Италии;

99,6 млн долларов - от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ);

87,4 млн долларов от других кредиторов.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 171,9 млн долларов. Из них 165,4 млн долларов направлено на обслуживание и погашение долга перед международными кредиторами и 6,5 млн долларов - на обслуживание ОВГЗ. Кроме того, Украина оплатила Международному валютному фонду 221,1 млн долларов.

Во-вторых, операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

НБУ продал на валютном рынке 1 641,4 млн долларов и выкупил до резервов 311,7 млн долларов. Сальдо интервенций НБУ по итогам месяца было отрицательным и составило 1 329,7 млн долларов.

"Объем чистой продажи валюты Национальным банком в августе немного выше, чем в июле, но существенно ниже по сальдо интервенций НБУ в апреле, мае и июне. Продажа валюты центральным банком уменьшилась благодаря корректировке официального курса гривны к доллару США 21 июля 2022 года (до уровня 36,57 грн за 1 доллар США)", - говорится в сообщении.